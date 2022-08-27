Кабінет Міністрів України пропонує заборонити розміщення рекламоносіїв вздовж доріг. Причина — вони можуть відвертати увагу водіїв та сприяти ДТП.

Про це йдеться у проєкті закону №7696.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, розміщення рекламних щитів у межах смуги відведення доріг, особливо на основних під’їздах до значних міст та обласних центрів, призводить до інформаційного навантаження дорожніх обставин, додаткової фіксації погляду водія та збільшення часу його реакції під час керування автомобілем.

Водночас ініціатори зауважили, що зовнішня реклама в смузі відведення доріг відвертає увагу водіїв на кілька секунд, що може спричинити ДТП.