Про це йдеться у проєкті закону №7696.
Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, розміщення рекламних щитів у межах смуги відведення доріг, особливо на основних під’їздах до значних міст та обласних центрів, призводить до інформаційного навантаження дорожніх обставин, додаткової фіксації погляду водія та збільшення часу його реакції під час керування автомобілем.
Водночас ініціатори зауважили, що зовнішня реклама в смузі відведення доріг відвертає увагу водіїв на кілька секунд, що може спричинити ДТП.
- У січні 2022 року почали діяти зміни до закону про рекламу, згідно з якими роботодавців штрафуватимуть через зазначення бажаної статі, віку, раси, кольору шкіри претендента у вакансії. Відсьогодні Кабінет Міністрів України затвердив порядок стягування штрафів за порушення цих вимог.
- У МЗС заявили, що посольство України в Австрії разом з австрійською поліцією розслідує справу щодо ДТП у Відні за участі авто українських дипломатів.