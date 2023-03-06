Уряд призначив нового директора НАБУ – що відомо про Семена Кривоноса

6 березня Кабінет міністрів призначив директором Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса, який раніше очолював Державну інспекцію архітектури та містобудування (ДІАМ).

Про це йшлося під час засідання Кабміну.

НАБУ – центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових.

16 квітня 2015 року п’ятий президент Петро Порошенко підписав два Укази: №217/2015 – про утворення Національного антикорупційного бюро України та №218/2015 – про призначення Артема Ситника директором Бюро. З цього моменту розпочалось створення нового державного органу.

На позачерговому засіданні у понеділок уряд розглянув одне питання – призначення директора НАБУ. Кабмін підтримав рекомендацію прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Директора НАБУ призначають терміном на 7 років. Повноваження першого очільника НАБУ, Артема Ситника закінчилися ще у квітні 2022 року.

Після призначення Кривонос опублікував відеозвернення, висловивши вдячність та обіцяючи “залишатись відкритим для громадянського суспільства, професійних організацій, журналістів, міжнародних партнерів”.

“Я докладу максимальних зусиль для збереження незалежності бюро і розбудови даної інституції, – заявив Кривонос. А також найвищим показником ефективності буду вважати, коли кожен корупціонер в Україні перед тим, як навіть подумати вчинити корупційне правопорушення, боятиметься трьох речей: Бога, народу України і Національного антикорупційного бюро”.

Зазначимо, на директора НАБУ можуть подаватися ті, хто має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права від 10 років, досвід на керівних посадах від 5 років, володіє державною мовою, має високі моральні та ділові якості й спроможні виконувати обов’язки за станом здоров’я.

Посада директора НАБУ важлива не лише для антикорупційної системи, але й для України загалом. Він відповідає за роботу Бюро, стежить за законністю здійснюваних оперативно-розшукових заходів, досудового розслідування, а також додержанням прав і свобод осіб. Організовує роботу та призначає працівників.

Зауважимо, Кривонос завжди був активним користувачем соціальних мереж та висловлював власну думку про політичні процеси у країні. Посадовець оприлюднював своє бачення й щодо боротьби з корупцією.

Виборчого процесу…

А також висував свої версії відносно політичних подій 2017 року.

І знову політичні оцінки.

Восени минулого року навколо конкурсу вирувало занепокоєння. Через непрофільний комітет з містобудування намагалися провести законопроєкт з метою призначення лояльних до влади кандидатів. Проте, після обурення послів G7, його зняли з повістки та ухвалили виправлений проєкт закону.

Довідка. Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін написав у Facebook, що Кривоноса пов’язували із чинним заступником голови ОП Олексієм Кулебою. Дружина Семена Кривоноса, Галина Польшинська була начальником відділу забезпечення першого заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень, коли цю посаду обійймав Кулеба.

24 січня Олексія Кулебу було призначено заступником голови Офісу президента.

Ще Семен Кривонос має зв’язки із Тимуром Ткаченком, колишнім бізнес-партнером Олексія Кулеби по ТОВ “Аспер Естейт” (40884190). У деклараціях за 2018 рік Ткаченко вказував, що користується квартирою дружини Кривоноса в Києві. У 2019 році сам Кривонос не вказував власників авто, що перебувало у його користуванні, а власницею машини була дружина Ткаченка, Ганна.

Голова ОПУ Андрій Єрмак особисто рекомендував Кулебу для роботи в КМДА, як розповідав мер Києва Віталій Кличко. За даними Bihus.info, департамент Кулеби був “єдиним, який обминули обшуки поліції та ДБР під час протистояння Віталія Кличка та Офісу президента за контроль над столицею”.

“Чи означає це на 100%, що Кривонос контрольований Банковою? Ні, як на мене, не означає. Але, погодьтеся, породжує обгрунтовані в цьому підозри. Що з цим робити? Для нас у ЦПК це привід надалі прискіпливо моніторити роботу НАБУ”, – написав глава ЦПК.

У розслідуванні “Схем” зазначено, що у 2016 році Кривонос вже перемагав у конкурсі на директора Одеського територіального управління НАБУ. Того разу він відмовився обіймати посаду.

Журналісти оцінили приховану ним квартиру у Києві у 3 мільйони гривень. При зарплаті держслужбовців йому з дружиною вдалось купити кілька земельних ділянок та приватний будинок. Подружжя володіє або має право безоплатно користуватися 17-ма земельними ділянками. Останню він отримав у право на користування у вересні 2022 року.