Уряд Росії запровадив тимчасову заборону на вивезення з країни набоїв і гільз до нарізної вогнепальної зброї.

Джерело: Кабмін РФ.

“У Росії запроваджено тимчасову заборону на вивезення з країни набоїв для цивільної та службової нарізної зброї, а також гільз для набоїв до нарізної вогнепальної зброї певних калібрів”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що винятками визначено “патрони та гільзи для забезпечення діяльності” російської армії, інших військ та військових формувань. Постанову підписав голова російського уряду Михайло Мішустін.