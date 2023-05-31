Джерело: Кабмін РФ.
“У Росії запроваджено тимчасову заборону на вивезення з країни набоїв для цивільної та службової нарізної зброї, а також гільз для набоїв до нарізної вогнепальної зброї певних калібрів”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що винятками визначено “патрони та гільзи для забезпечення діяльності” російської армії, інших військ та військових формувань. Постанову підписав голова російського уряду Михайло Мішустін.
Заборона діятиме до 31 грудня 2023 року.
- У тимчасово окупованій Ялті російська окупаційна влада незаконно відбирає нерухоме майно у громадян України, які за період окупації півострова не прийняли громадянство РФ.