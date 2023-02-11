Про це інформує пресслужба Міністерства економіки України.

У відомстві наголосили, що ухвалене урядом рішення сприятиме розвитку та збільшенню обсягів виробництва підприємств, що виробляють різні види озброєння, зокрема, й БПЛА для потреб Збройних сил України.

Відтак ще кілька українських підприємств отримали можливість імпортувати комплектуючі для виготовлення зброї без зайвих посередників.

За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, це рішення спрямоване на лібералізацію ринку. Також воно дозволить суттєво пришвидшити процеси з виготовлення та постачання на фронт зброї, яка так потрібна зараз українським захисникам.

Крім того, Юлія Свириденко зауважила, що на майбутнє це рішення відкриває можливість для українських виробників, що вже виробляють продукцію за стандартами НАТО інтегруватися в ланцюжки доданої вартості західних країн. На її думку, це важливо, оскільки вже сьогодні Україна створює потужний кластер, який має стати рушійною силою для відновлення та інтенсивного розвитку економіки після перемоги.

“Безумовно, виробництво зброї саме для потреб української армії – першочергове завдання. Вважаю, для всіх очевидно: експорт військової продукції сьогодні можливий лише в тому разі, якщо Міноборони, ЗСУ чітко скажуть, що потреби в цих видах продукції для захисту України немає”, – підсумувала міністерка економіки.