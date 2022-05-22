Кабінет Міністрів України ухвалив постанову “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо соціального захисту членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України”, розширивши їм пільги та гарантії.

Про це інформує пресслужба Кабінету міністрів України.

Тепер добровольці Сил територіальної оборони ЗСУ, члени добровольчих формувань територіальних громад матимуть можливість отримати грошові виплати, що передбачені в разі поранення та інвалідності внаслідок військової агресії РФ проти України, а в разі загибелі – члени їхніх родин отримають одноразову грошову допомогу.

Крім того, члени сімей загиблих (або померлих) захисників та захисниць України матимуть можливість користуватися низкою пільг.

Перший заступник міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун за підсумками засідання наголосив, що підтримка, надання соціальних гарантій та пільг добровольцям ТРО зокрема є обов’язком держави.

Зміни торкнуться:

– правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень;

– порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

– порядків використання коштів, головним розпорядником яких є Мінветеранів;

– положення про Мінветеранів;

– положення про Єдиний державний реєстр ветеранів війни та інших нормативно-правових актів.