Про це інформує пресслужба Кабінету міністрів України.

Тепер добровольці Сил територіальної оборони ЗСУ, члени добровольчих формувань територіальних громад матимуть можливість отримати грошові виплати, що передбачені в разі поранення та інвалідності внаслідок військової агресії РФ проти України, а в разі загибелі – члени їхніх родин отримають одноразову грошову допомогу.

Крім того, члени сімей загиблих (або померлих) захисників та захисниць України матимуть можливість користуватися низкою пільг.

Перший заступник міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун за підсумками засідання наголосив, що підтримка, надання соціальних гарантій та пільг добровольцям ТРО зокрема є обов’язком держави.

Зміни торкнуться:

– правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень;

– порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

– порядків використання коштів, головним розпорядником яких є Мінветеранів;

– положення про Мінветеранів;

– положення про Єдиний державний реєстр ветеранів війни та інших нормативно-правових актів.

  • Раніше українські війська в підконтрольних сепаратистам областях Луганську та Донецьку заявили в суботу, що відбили дев’ять атак і знищили п’ять танків і 10 іншої бронетехніки за попередні 24 години.