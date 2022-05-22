Про це інформує пресслужба Кабінету міністрів України.
Тепер добровольці Сил територіальної оборони ЗСУ, члени добровольчих формувань територіальних громад матимуть можливість отримати грошові виплати, що передбачені в разі поранення та інвалідності внаслідок військової агресії РФ проти України, а в разі загибелі – члени їхніх родин отримають одноразову грошову допомогу.
Крім того, члени сімей загиблих (або померлих) захисників та захисниць України матимуть можливість користуватися низкою пільг.
Перший заступник міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун за підсумками засідання наголосив, що підтримка, надання соціальних гарантій та пільг добровольцям ТРО зокрема є обов’язком держави.
Зміни торкнуться:
– правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень;
– порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
– порядків використання коштів, головним розпорядником яких є Мінветеранів;
– положення про Мінветеранів;
– положення про Єдиний державний реєстр ветеранів війни та інших нормативно-правових актів.
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