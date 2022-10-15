В України розширили державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на підприємства, які були зруйновані внаслідок широкомасштабної війни Росії проти України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

У Мінекономіки зазначили, що відтепер держава надаватиме фінансову підтримку мікро-, малому та середньому бізнесу на відновлення частково або повністю зруйнованих внаслідок бойових дій виробничих потужностей. Відповідне рішення прийнято урядом на засіданні 14 жовтня 2022 року.

За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, завдяки розширенню цієї програми підприємства зможуть отримати допомогу держави у вигляді компенсації відсотків по кредитах, отриманих на відбудову виробництва. Рішення сприятиме відновленню виробничого та експортного потенціалу України та економіки нашої держави в цілому.

“Ми ухвалили надзвичайно важливе для нашого бізнесу, що постраждав від війни, рішення щодо розширення програми “5-7-9″. За нашими оцінками, програмою зможуть скористатися від кількох сотень до тисячі підприємств, майно яких було викрадене, знищене або пошкоджене внаслідок бойових дій. Наша мета – якомога скоріше відновити ділову активність цих підприємств, щоб люди знову мали роботу”, – зазначила Юлія Свириденко.

Крім того, у Мінекономіки пояснили, що згідно з ухваленим рішенням, підприємці зможуть отримати кредит на відновлення виробничих потужностей під 9% терміном до 5 років на суму до 60 млн грн(без урахування раніше виданих кредитів за програмами держпідтримки). Виконання зобов’язань по таким кредитам частково (до 80%) буде забезпечуватись державною гарантією.

Також у Мінекономіки розповіли про умови для отримання кредиту: виробничі потужності підприємства зруйновані повністю чи частково, або викрадені внаслідок війни чи окупації (що підтверджено документально); підприємство здійснювало господарську діяльність протягом року до широкомасштабного наступу РФ (що підтверджено даними річної фінзвітності станом на 1.01.2022 р.); відновлювальні виробничі потужності розташовані не ближче 50 км від зони бойових дій, не знаходяться під окупацією.

Нагадаємо, що на програму “Доступні кредити 5-7-9%” в проєкті бюджету на 2023 рік передбачено 16 млрд грн. Станом на кінець вересня 2022 року з початку реалізації програми (лютий 2020 року) українські підприємства отримали понад 48 тисяч доступних кредитів на загальну суму 142,6 млрд грн.