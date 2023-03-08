Уряд Швейцарії дозволить деяким українцям завершити навчання після закінчення терміну дії їхнього тимчасового захисту

Про це повідомило SchengenVisaInfo.com.
Рішення ухвалила глава Федерального департаменту юстиції та поліції Елізабет Бауме-Шнайдер. У Державному секретаріаті Швейцарії з питань міграції (SEM) зазначили, що країна допоможе переселенцям здобути навички, які вони зможуть використати для відбудови України після повернення на батьківщину.
“Нині у Швейцарії перебуває близько 5 тисяч осіб у віці від 15 до 20 років з України. Вони повинні мати можливість здобути хорошу освіту — також з метою повернення в Україну”, — йдеться у заяві SEM.
Стажерів вже розпочали набирати для роботи цього літа. Заявки будуть розглядати в індивідуальному порядку. Вони будуть схвалені за умови дотримання вимог.
У секретаріаті додали, що рішення стосовно того, чи дозволять родинам молодих українців переселенців залишатися до завершення стажування, ухвалять пізніше.
“Те ж саме стосується вимог щодо повернення всіх інших переміщених осіб з України, якщо статус захисту S буде анульовано”, — додали в SEM.
У Швейцарії мовні курси відвідують близько 300 молодих людей з України. Близько 1 700 молодих українців беруть участь у програмі підготовки до професійного навчання.
Тимчасовий дозвіл на проживання категорії S діє протягом року. Він може бути продовжений, якщо триває війна. Бенефіціари мають право на медичну допомогу, житло та інші соціальні пільги.
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