Уряд Швейцарії дозволить деяким українцям завершити навчання після закінчення терміну дії їхнього тимчасового захисту

У Швейцарії вирішили дозволити українським переселенцям віком від 15 до 20 років завершити навчання та стажування після закінчення терміну дії їхнього тимчасового захисту. У країні перебувають близько 5 тисяч осіб, які підлягають під цю категорію.

Про це повідомило SchengenVisaInfo.com.

Рішення ухвалила глава Федерального департаменту юстиції та поліції Елізабет Бауме-Шнайдер. У Державному секретаріаті Швейцарії з питань міграції (SEM) зазначили, що країна допоможе переселенцям здобути навички, які вони зможуть використати для відбудови України після повернення на батьківщину.

“Нині у Швейцарії перебуває близько 5 тисяч осіб у віці від 15 до 20 років з України. Вони повинні мати можливість здобути хорошу освіту — також з метою повернення в Україну”, — йдеться у заяві SEM.

Стажерів вже розпочали набирати для роботи цього літа. Заявки будуть розглядати в індивідуальному порядку. Вони будуть схвалені за умови дотримання вимог.

У секретаріаті додали, що рішення стосовно того, чи дозволять родинам молодих українців переселенців залишатися до завершення стажування, ухвалять пізніше.

“Те ж саме стосується вимог щодо повернення всіх інших переміщених осіб з України, якщо статус захисту S буде анульовано”, — додали в SEM.

У Швейцарії мовні курси відвідують близько 300 молодих людей з України. Близько 1 700 молодих українців беруть участь у програмі підготовки до професійного навчання.

Тимчасовий дозвіл на проживання категорії S діє протягом року. Він може бути продовжений, якщо триває війна. Бенефіціари мають право на медичну допомогу, житло та інші соціальні пільги.