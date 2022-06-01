Швейцарія відхилила запит влади Данії на постачання Україні бойових машин піхоти Piranha III. Транспортні засоби виробляє швейцарська компанія, тому без згоди Берна надіслати їх не можна.

Про це повідомила швейцарська телекомпанія SRF.

Данія запросила передати близько 20 бойових машин піхоти. Проте державний секретаріат з економічних питань (SECO) відхилив заявку. Уряд Швейцарія послався на політику нейтралітету. Згідно з нею країна не постачає зброю до зон конфлікту.

Від країн, які купують швейцарську зброю, мають запитувати дозвіл на її реекспорт. У квітні Швейцарія наклала вето на реекспорт боєприпасів їхнього виробництва, котрі використовують у німецьких зенітних танках. Також було відхилено прохання Польщі про зброю для допомоги Україні.

Зазначимо, що останні дев’ять тижнів Німеччина до мінімуму загальмувала процес постачання військового спорядження Україні. Країна також затягує передачу важкого озброєння.