Про це повідомила швейцарська телекомпанія SRF.
Данія запросила передати близько 20 бойових машин піхоти. Проте державний секретаріат з економічних питань (SECO) відхилив заявку. Уряд Швейцарія послався на політику нейтралітету. Згідно з нею країна не постачає зброю до зон конфлікту.
Від країн, які купують швейцарську зброю, мають запитувати дозвіл на її реекспорт. У квітні Швейцарія наклала вето на реекспорт боєприпасів їхнього виробництва, котрі використовують у німецьких зенітних танках. Також було відхилено прохання Польщі про зброю для допомоги Україні.
Зазначимо, що останні дев’ять тижнів Німеччина до мінімуму загальмувала процес постачання військового спорядження Україні. Країна також затягує передачу важкого озброєння.
- Нагадаємо, фахівці комісії з безпеки та співробітництва в Європі звинуватили Швейцарію у сприянні російській еліті у приховуванні активів. Для цього росіяни наймають юристів, які користуються “лазівками” у законодавстві.