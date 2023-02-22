Уряд Швейцарії закликав парламент схвалити гуманітарну допомогу Україні та Молдові. Загальна вартість пакета для двох країн складає понад 143 мільйони доларів.

Про це повідомило The Guardian.

За словами очільника МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс, допомога необхідна для поліпшення “важкого становища” людей в Україні, де 40% населення залежить від допомоги.

“У гуманітарному плані, дипломатично та з урахуванням відновлення, ми можемо підтримати Україну”, — заявив глава відомства.

На потреби України планують скерувати більшість коштів — 116 млн доларів. Для Молдови передбачили понад 26 млн доларів.

Кошти планують скерувати на будівництво укриттів для шкіл, ремонт лікарень, енергетичної інфраструктури тощо. Ще частину допомоги направлять для надання невеликих кредитів малому сільськогосподарському бізнесу.

Крім того, у проєктах йдеться стосовно знешкодження мін, психологічної та соціальної допомоги населенню.