Швеція планує надати Україні найсучаснішу артилерію та бронетехніку. Зокрема планується передати 50 бойових машин піхоти CV90 та колісні 155-мм гаубиці Archer.

Про це повідомив у заяві прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Під час конференції він заявив, що Швеція ухвалила рішення про пакет військової підтримки України. Він складатиметься з трьох частин, включаючи “перше рішення про початок постачань артилерійської системи Archer в Україну”.

Ульф Крістерссон не уточнив, скільки САУ планують передати.

Reuters додало, що пакет військової допомоги має загальну вартість 4,3 млрд шведських крон (419 мільйонів доларів). також він включатиме протитанкову зброю NLAW, обладнання для розмінування та штурмові гвинтівки.

“Перемога України у цій війні має майже невимовне значення”, – заявив Крістерссон.

Він наголосив, що бажання України отримати те, “чого вони хочуть”, має “велику вагу” у рішенні уряду Швеції.