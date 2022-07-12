Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Це вже другий переказ коштів Швеції на спецрахунок НБУ. 3 березня Нацбанк вже отримував понад 1,5 млрд гривень. В НБУ зауважили, що це була одна з перших значних сум, що надійшла на підтримку ЗСУ у шведських кронах одним платежем від початку повномасштабного нападу росіян.

Голова Нацбанку Кирило Шевченко подякував Швеції за значні благодійні внески, спрямовані на підтримку ЗСУ. Та зауважив, що українські військові вже п’ятий місяць поспіль мужньо обороняють від російських загарбників не лише територіальну цілісність нашої держави, але й відстоюють демократичні цінності усього цивілізованого світу, тож єднання є надзвичайно важливим.

Станом на 12 липня на спеціальний рахунок із дня відкриття перераховано 19,7 млрд грн в еквіваленті. Зокрема, 7,1 млрд грн надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари). Кошти надходили як від громадян та підприємств України, так і від міжнародної спільноти.

Переказати кошти на допомогу ЗСУ можна за посиланням або через банківський рахунок за реквізитами.