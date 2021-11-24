За її кандидатуру сьогодні проголосували центристи та ліві за підтримки Партії зелених та, власне, соціал-демократів, повідомляє місцеве видання Local.

Офіційно Андерссон очолить уряд після зустрічі з королем Карлом XVI Густавом у п’ятницю. Після цього у неї буде дев’ять місяців на підготовку до загальних виборів у Швеції 2022 року. Політикиня вже озвучила політичні пріоритети на майбутнє.

Передусім вона хоче “повернути контроль держави над школами, охороною здоров’я та доглядом за людьми похилого віку” і відійти від приватизації соціального сектору.

Магдалена Андерссон також сказала, що прагне зробити Швецію світовим прикладом для наслідування у боротьбі з кліматичними змінами.

До того ж вона пообіцяла боротися з кримінальними угрупованнями, які в останні роки ведуть боротьбу за ринок наркотиків. Варто зазначити, що у Швеції в останні роки часто ставилися вибухи та стрілянини, здебільшого в неблагополучних кварталах, де проживає велика кількість іммігрантів.

Магдалена Андерссон — друга жінка, обрана лідером Соціал-демократичної партії. Вона обіймала посаду міністеркі фінансів Швеції з 2014 року. Має ступінь магістра економіки.