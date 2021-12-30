Кабінет міністрів скасував вимогу щодо обов’язкової самоізоляції для громадян, які в’їжджають в Україну через контрольно-пропускні пункти з тимчасово окупованих територій.

Про це йдеться на сайті КМУ.

Йдеться про скасування урядом постанови 1407. Відтепер не потрібно проходити обов’язкову самоізоляцію та встановлювати мобільний додаток “Дій Вдома”.

Це стосується як контрольних пунктів в’їзду з тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях, так і з анексованого Криму та Севастополя.

Скасування самоізоляції ініціювала віцепрем’єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

“Всі, хто перетинає КПВВ, повинні завантажити додаток “Дій Вдома”. Для цього потрібний смартфон. Люди не мають стільки грошей, щоб дозволити собі купити смартфон”, — зазначила Верещук.

За словами міністерки, багатьом складно розібратися, як завантажити програму “Дій Вдома”.