Про це йдеться на сайті КМУ.

Йдеться про скасування урядом постанови 1407. Відтепер не потрібно проходити обов’язкову самоізоляцію та встановлювати мобільний додаток “Дій Вдома”.

Це стосується як контрольних пунктів в’їзду з тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях, так і з анексованого Криму та Севастополя.

Скасування самоізоляції ініціювала віцепрем’єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

“Всі, хто перетинає КПВВ, повинні завантажити додаток “Дій Вдома”. Для цього потрібний смартфон. Люди не мають стільки грошей, щоб дозволити собі купити смартфон”, — зазначила Верещук.

За словами міністерки, багатьом складно розібратися, як завантажити програму “Дій Вдома”.