Про це йдеться на сайті КМУ.
Йдеться про скасування урядом постанови 1407. Відтепер не потрібно проходити обов’язкову самоізоляцію та встановлювати мобільний додаток “Дій Вдома”.
Це стосується як контрольних пунктів в’їзду з тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях, так і з анексованого Криму та Севастополя.
Скасування самоізоляції ініціювала віцепрем’єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
“Всі, хто перетинає КПВВ, повинні завантажити додаток “Дій Вдома”. Для цього потрібний смартфон. Люди не мають стільки грошей, щоб дозволити собі купити смартфон”, — зазначила Верещук.
За словами міністерки, багатьом складно розібратися, як завантажити програму “Дій Вдома”.
- Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на сході України не підтримала пропозицію української делегації стосовно проведення позачергового засідання 29 грудня 2021 року.
- Раніше в Міністерстві оборони України повідомили, що командування Збройних сил РФ протягом грудня 2021 року продовжувало нарощувати бойові можливості російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях. Окупанти знову використали так звані “гумконвої”.