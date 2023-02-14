Про це інформує пресслужба Міністерства освіти і науки України.
У відомстві пояснили, що підписання угоди сприятиме взаєморозумінню щодо визнання документів про здобуту освіту за різними рівнями, виданих в Україні та Румунії, а також документів про періоди навчання в Україні та Румунії.
Відтак угода застосовується до документів про освіту, виданих визнаними акредитованими закладами освіти обох держав відповідно до їхнього чинного законодавства.
Серед зацікавлених сторін – вступники до закладів вищої освіти, студенти, аспіранти, працівники різних сфер діяльності.
Нагадаємо, що нещодавно МОН оприлюднило наказ про скасування цьогорічної ДПА для учнів 4 й 9 класів
У відомстві повідомили, що набув чинності наказ Міністерства освіти і науки від 11 січня 2023 року “Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2022/2023 навчальному році”.
Зазначено, що наказ підготовлено з метою збереження життя і здоров’я учнів в умовах воєнного стану.
Нагадаємо, що минулого року в Україні також скасували Державну підсумкову атестацію (ДПА) та Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).
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