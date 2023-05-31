Під час засідання Уряду 30 травня було схвалено рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення до 2,64 гривні за кВт.

Джерело: Кабінет міністрів України

На засіданні очільник Міненерго Герман Галущенко зазначив. що це рішення – вкрай складне, проте необхідне для масштабної підготовки енергосистеми країни до майбутнього опалювального сезону.

“Україна пройшла найскладнішу зиму в історії в умовах масованих російських атак на енергосистему. Наразі триває наймасштабніша ремонтна кампанія енергетичної інфраструктури за весь час української Незалежності. Масштаби пошкоджень і втрат значні. Підвищення тарифу – це внесок у забезпечення стійкості системи”, – зазначив він.

За словами Галущенка, Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики рекомендувала підвищити тарифи для населення у два етапи до ринкового рівня. Під час першого етапу встановити ціну 2,88 грн/кВт, а на другому етапі – 5,5 грн/кВт.

“Але ми бачимо можливість встановити тариф на рівні 2,64 грн/ кВт-год. Це мінімальний тариф, який дозволить утримати енергосистему”, – наголосив Герман Галущенко.

Він додав, що з підняттям тарифу середня сума в платіжці за електроенергію для однієї родини зросте орієнтовно на суму до 250 гривень.

Також Галущенко припустив, що наступного опалювального сезону російські окупанти знову завдаватимуть ударів по енергосистемі України, а тому необхідно робити все, для відновлення та захисту об’єктів.

Окрім цього очільник Міненерго зазначив, що планується збереження субсидій для населення, а також збільшення фінансування фонду субсидіювання комунальних послуг для незахищених верств населення, аби всі українці, які потребують допомоги держави, її отримали.