У середу Кабінет Міністрів затвердив план заходів з розвитку широкосмугового доступу до інтернету на 2021-2022 роки.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

У пояснювальній записці зазначається, що у плані заходів визначені основні завдання державної політики у сфері розвитку цифрової інфраструктури, проблеми та напрями їх вирішення у 2021-2022 роках.

План передбачає підключення 6 тисяч закладів соціальної інфраструктури до фіксованого широкосмугового інтернету у IV кварталі 2021 року. У I кварталі 2022 року заплановано запуск державної платформи стану розвитку широкосмугового доступу до інтернету broadband.gov.ua, яка забезпечить прозорі закупівлі у телекомунікаційній сфері та слугуватиме єдиним вікном для збору інформації про якість телекомунікаційних послуг.

У документі визначено строки розроблення окремих нормативно-правових актів, що стосуються доступу до електроенергетичної та транспортної інфраструктури, розрахунків електромагнітної сумісності, а також оновлення переліку показників якості та їх граничних нормованих рівнів для послуг мобільного зв’язку.

У документі також наголошується, що реалізація плану забезпечить доступ до мобільного і широкосмугового інтернету 95% населення України та позитивно вплине на розвиток регіонів, жителі яких отримають доступ до пріоритетних публічних послуг.