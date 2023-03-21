За результатами чергового засідання Національного органу з питань протимінної діяльності, яке відбулося в Міністерстві оборони, ухвалено план заходів із розмінування сільськогосподарських земель для проведення посівної.

Про це сповіщає пресслужба Міноборони.

“Робимо усе можливе для проведення у нашій країні весняних польових робіт скрізь, де для цього є відповідні умови. Українська земля в районах, що найбільше постраждали від бойових дій, родитиме та годуватиме людей по усьому світу”, – наголосив міністр оборони Олексій Резніков.

Як повідомляється, на засіданні доведено спрощений порядок отримання дозволу на виконання вибухових робіт під час розмінування та використання вибухових матеріалів операторами протимінної діяльності на період дії правового режиму воєнного стану.

У Міноборони зауважили, що першочергово заходи з обстеження та розмінування здійснюватимуться в регіонах, де проблема забруднення територій є найбільш актуальною, а очищення сільгоспугідь – найбільш економічно обґрунтованим.

Крім того, додається, що, за попередніми оцінками, у дев’яти областях України (Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська та Черкаська) потребують обстеження та, за необхідності, розмінування близько 470 тисяч гектарів земель сільгосппризначення.