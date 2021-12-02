Про це йдеться в рішенні органу влади.
Меморандум дасть змогу запровадити сучасні інформаційні технології та сервіс у системі управління військами Збройних сил.
“Документом передбачається започаткування співробітництва з питань консультацій, управління, зв’язку, розвідки, спостереження та рекогносцирування в межах програми НАТО “Партнерство заради миру”, — повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
У документі йдеться, що на даному етапі передбачено виконання внутрішньодержавної процедури, пов’язаної зі схваленням Меморандуму та уповноваженням глави місії України при НАТО Наталії Гібренко на його підписання.
Що таке програма “Партнерство заради миру”
Програма є інструментом взаємодії НАТО з країнами-партнерами, що базується на співробітництві.
8 лютого 1994 року Україна підписала Рамковий документ “Партнерство заради миру”.
У 1995 році Україна призначила своїх перших офіцерів зв’язку до штаб-квартири НАТО у Брюсселі та Координаційного центру партнерства (КЦП) у Монсі (Бельгія).
6 травня 1996 року від імені Уряду України була підписана Угода між державами, які є сторонами Північноатлантичного Договору, та рештою держав, які беруть участь у Програмі щодо статусу їх збройних сил, а також Додатковий протокол до цієї Угоди (ратифіковані Верховною Радою 2 березня 2000 року).
- 1 грудня 2021 року Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про захист України у разі прямої загрози з боку Російської Федерації.
- Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не може гарантувати Україні безпеку, оскільки вона не входить до нього.
- 16 листопада 2021 року Генсек НАТО Єнс Столтенберг застерігав Росію, яка сконцентрувала великі військові угрупування на кордоні з Україною, від “потенційно агресивних дій”, які поглиблюють тривогу щодо можливого розширення геополітичної кризи.