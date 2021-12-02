Кабінет міністрів схвалив проєкт розпорядження про підписання меморандуму з НАТО в межах програми Альянсу "Партнерство заради миру".

Про це йдеться в рішенні органу влади.

Меморандум дасть змогу запровадити сучасні інформаційні технології та сервіс у системі управління військами Збройних сил.

“Документом передбачається започаткування співробітництва з питань консультацій, управління, зв’язку, розвідки, спостереження та рекогносцирування в межах програми НАТО “Партнерство заради миру”, — повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

У документі йдеться, що на даному етапі передбачено виконання внутрішньодержавної процедури, пов’язаної зі схваленням Меморандуму та уповноваженням глави місії України при НАТО Наталії Гібренко на його підписання.

Що таке програма “Партнерство заради миру”

Програма є інструментом взаємодії НАТО з країнами-партнерами, що базується на співробітництві.

8 лютого 1994 року Україна підписала Рамковий документ “Партнерство заради миру”.

У 1995 році Україна призначила своїх перших офіцерів зв’язку до штаб-квартири НАТО у Брюсселі та Координаційного центру партнерства (КЦП) у Монсі (Бельгія).

6 травня 1996 року від імені Уряду України була підписана Угода між державами, які є сторонами Північноатлантичного Договору, та рештою держав, які беруть участь у Програмі щодо статусу їх збройних сил, а також Додатковий протокол до цієї Угоди (ратифіковані Верховною Радою 2 березня 2000 року).