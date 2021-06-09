У середу, 9 червня, Кабінет Міністрів схвалив проєкт Стратегії зовнішньополітичної діяльності України до 2024 року.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

Тепер документ буде передано на розгляд Ради національної безпеки і оборони.

У проєкті Стратегії наголошується, що в її основі лежить європейський та євроатлантичний курс.

У документі визначено 12 стратегічних цілей України у зовнішньополітичному полі:

відновлення миру і деокупація Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей;

притягнення Росії до міжнародно-правової відповідальності за агресію;

протидія дезінформаційним атакам;

формування безпечного середовища дипломатичними засобами;

вступ у НАТО;

вступ в Європейський Союз;

сприяння зовнішній торгівлі та інвестиціям;

технологічна та екологічна трансформація України;

захист прав та інтересів громадян України за кордоном;

свобода пересування громадян України у світі;

підтримка українців за кордоном;

формування та просування позитивного іміджу України.

Наголошується, що Стратегія спрямована на припинення збройного конфлікту з Росією й деокупацію українських територій.

“Умовами перегляду відносин із Російською Федерацією та переходу від конфронтації до “мирного співіснування” мають бути припинення РФ агресії проти України та повернення тимчасово окупованих територій, здійснення компенсації та інших форм репарації за шкоду, завдану Україні внаслідок тимчасової окупації територій, відмова Російської Федерації від практики втручання у внутрішні справи України“, – йдеться в стратегії.

Додається, що до припинення агресії та повної деокупації Україна прагнутиме скоротити залежність від торгівлі із Російською Федерацією.

При цьому у проєкті вказано, що на швидке відновлення мирних відносин з РФ не варто чекати. Цей перехід відбуватиметься поступово.

Водночас схвалення Стратегії зовнішньополітичного розвитку прокоментував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. У своєму Twitter очільник МЗС наголосив на важливості рішення Кабміну.

“Дочекалися. Уряд погодив Стратегію зовнішньополітичної діяльності України до 2024. Ми багато працювали над нею разом з іншими інституціями, експертами, громадськістю. Перший в історії стратегічний документ такого рівня щодо зовнішньої політики України. Очікую затвердження РНБО”, – написав міністр.

Дочекалися🥳 Уряд погодив Стратегію зовнішньополітичної діяльності України до 2024. Ми багато працювали над нею разом з іншими інституціями, експертами, громадськістю. Перший в історії стратегічний документ такого рівня щодо зовнішньої політики України. Очікую затвердження РНБО. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 9, 2021