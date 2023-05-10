Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови № 1147 "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації", які унеможливлюють потрапляння російського палива, нафти та нафтопродуктів в Україну.

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України.

Заступник очільника Міненерго Микола Колісник зазначив, що відтепер паливо невизначеного походження, іншими словами, паливо з Російської Федерації, не зможе потрапити на український ринок. Це ще один вагомий крок для захисту національних інтересів та суверенітету України.

Також він пояснив, що раніше, попри численні санкції, заборони та ембарго, паливо російського походження, нафта, нафтопродукти потрапляли до країн ЄС, Туреччини та інших країн, а звідти і на український ринок як ресурс невизначеного походження.

За даними учасників ринку, такий ресурс реалізується з дисконтом, що робить економічно невигідними альтернативні маршрути постачання ресурсу походження non russian/не REBCO, які ринок активно вибудовував, долаючи дефіцит минулого року. Це спричиняло значний ризик дестабілізації паливного ринку.

Ухвалені зміни розширюють заборону на наступні товари:

нафта й нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), сирі;

нафта і нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, із вмістом 70 мас.% або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів);

відпрацьовані нафтопродукти;

гази нафтові й інші вуглеводні в газоподібному стані;

паливо моторне альтернативне, в іншому місці не зазначене;

біодизель та його суміші, що не містять або містять менш як 70 мас.% нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід.

Зазначимо, що попри те, що ЄС запровадив санкції проти російської нафти, а президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що залежність Європи від російської нафти і газу є “історією”, низка посадовців як в Україні, так і в Європі запевняють, що ця “історія” ще триває, оскільки нафта із РФ продовжує потрапляти на європейські ринки.