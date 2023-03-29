Кабінет міністрів України скоротив термін спеціальної підготовки й стажування для водіїв спецавтомобілів цивільного захисту до одного місяця.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Відповідні зміни внесені до постанов Кабінету міністрів України від 8 травня 1993 р. № 340 та від 3 березня 2022 р. № 184.

Відтак, зазначеними змінами передбачено скоротити проходження спеціальної підготовки й стажування водіїв автомобілів цивільного захисту з шестимісячного до одномісячного терміну, аби допустити їх до керування транспортними засобами, обладнаними спеціальними звуковими і світловими сигналами або призначеними для перевезення небезпечних вантажів.

“Це дозволить забезпечити оперативний допуск водіїв, призначених на вакантні посади та в новостворені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій для здійснення заходів із забезпечення цивільного захисту населення в умовах воєнного стану у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України”, – пояснив очільник МВС України Ігор Клименко.

Зазначимо, що нещодавно в Україні запустили застосунок “єЧерга” для водіїв, які перетинають кордон із Польщею

Відтак водії вантажівок, які перетинають міжнародний пункт пропуску “Ягодин-Дорогуськ” на кордоні України та Польщі, за допомогою застосунку eCherha зможуть записатися в електронну чергу. Натомість раніше записатися в електронну чергу можна було лише на сайті.

Застосунок також буде зручним для польських водіїв, що перетинають український пункт пропуску за електронною чергою. Для їх комфорту додано польську мову. Крім того, на сайті вже доступна відеоінструкція польською мовою “Як стати в чергу?”.

Отже, застосунок доступний трьома мовами: українською, польською та англійською.

У Мінцифрі пояснили, що зараз скористатись “єЧергою” можуть міжнародні перевізники вантажів, що перетинають кордон через пункт пропуску “Ягодин-Дорогуськ”. Заїзд до сервісних зон для користувачів “єЧерги” – необов’язковий. Водій сам обирає, де і як чекати перетину кордону.