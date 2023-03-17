Про це він написав у Twitter.

“Словацький уряд щойно схвалив відправлення 13 Міг-29 в Україну. Обіцянки повинні виконуватися і коли Володимир Зеленський попросив більше зброї, зокрема винищувачі, я сказав, що ми зробимо все можливе. Радий, що інші роблять те саме. Військова допомога – ключ до того, щоб Україна могла захистити себе і всю Європу від Росії”, – написав Хегер.

Зауважимо, що раніше вже повідомлялося про те, що Словаччина готова надати Збройним силам України 10 літаків МіГ-29.

За словами міністра оборони Словаччини Ярослава Надь, їхня країна не планує більше використовувати ці літаки.

“Наша країна більше не потребує їх, вони вже не мають для нас цінності. Але в Україні вони допоможуть врятувати чиєсь життя”, – заявив міністр.

У Словаччині є дві причини, чому вона більше не використовує МіГ-29: брак запчастин і фахівців, здатних обслуговувати літаки. Водночас необхідні фахівці є в Україні.

У пріоритеті передати Україні МІГ-29, щоб допомогти оборонятися. Раніше країна заявляла, що із задоволенням забезпечить навчання українських пілотів у разі передачі США винищувачів F-16, але поки цього не сталося.

Крім того, вчора, 16 березня, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його держава найближчими днями передасть Україні 4 із 10 обіцяних винищувачів МіГ-29.

“Найближчими днями передамо 4 літаки….І протягом року поступово передамо решту”, – заявив Дуда.

В інтерв’ю CNN Дуда заявив, що у межах міжнародної коаліції Польща готова надати Україні певну кількість винищувачів МіГ-29. Більш того, він висловив впевненість, що у майбутньому Україна також отримає й винищувачі F-16.

Також прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав, що Варшава готова постачити Україні винищувачі F-16, якщо партнери по НАТО колективно вирішать це зробити.