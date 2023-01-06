Сьогодні, 6 січня, під час засідання уряду прийнято проєкт постанови "Деякі питання виконання Державного бюджету України у 2023 році в умовах воєнного стану", який передбачає спрощення процедури фінансування видатків на безпеку й оборону.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

У відомстві зазначили, що проєкт постанови розроблено з метою спрощення у 2023 році порядку виконання державного бюджету в частині фінансування сектору національної безпеки і оборону, а також зменшення ймовірності витоку інформації, що в умовах дії воєнного стану несе загрозу національній безпеці.

Зокрема, на 2023 рік для головних розпорядників коштів, які належать до сектору безпеки і оборони, передбачено можливість коригування видатків у межах затвердженого для них обсягу бюджетних призначень на 2023 рік шляхом внесення змін до розпису бюджету відповідно до заявлених потреб головного розпорядника коштів. Також передбачено:

дозвіл на затвердження власними рішеннями кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, інших окремих документів;

мінімізувати перелік документів для проведення Казначейством окремих платежів Міністерства оборони для недопущення витоку інформації, розголошення якої під час дії воєнного стану несе загрозу національній безпеці;

призупинити на період воєнного стану внесення змін до паспортів бюджетних програм щодо видатків на безпеку і оборону та подання Мінфіну звітності про їх виконання.

Варто зазначити, що від початку широкомасштабної війни Росії проти України до бюджету нашої країни залучено більш ніж 31 млрд доларів від міжнародних партнерів. Ще майже 200 мільярдів гривень вдалося залучити від продажу військових облігацій.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, попри війну та наслідки від неї Україні вдалося “втримати стабільність у фінансовій, банківській та економічній сферах”. Також уряду вдалося профінансувати всі ключові видатки бюджету.

З 24 лютого до бюджету було залучено 31,2 мільярда доларів від партнерів, з яких 45% – грантові кошти. Здебільшого кошти виділяли на гуманітарні та військові потреби, зокрема речі першої потреби, зброю, боєприпаси, військову амуніцію, допомогу агро- та енергетичному секторам, допомогу бюджету тощо.

Також навесні очікується запуск програми співпраці з МВФ (Upper-Credit Tranche), що передбачає залучення фінансування для потреб бюджету. Крім того, зазначено про вчасне фінансування всіх пріоритетних видатків і створення умов для стабільної роботи податкових та митних органів, казначейської служби.