Уряд Сполучених Штатів отримав дві системи протиповітряної оборони NASAMS від виробника Raytheon Technologies. Вже незабаром їх передадуть Україні.

Про це в етері CNBC повідомив виконавчий директор компанії Грег Хейс.

Він розповів, що дві системи ППО NASAMS американський уряд отримав ще декілька тижнів тому і вже невдовзі їх розгорнуть в Україні.

Хейс наголосив, що комплекси NASAMS здатні збивати будь-які повітряні цілі – як безпілотника, так і балістичні ракети та винищувачі.

ДОВІДКА: NASAMS — це зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Його основне призначення – знищення повітряних об’єктів противника на середніх та малих висотах за будь-яких метеорологічних умов.

Система має дальність ураження від 20 до 180 км в залежності від снаряда. Висота ураження сягає до 21 кілометру, а ймовірність ураження цілі однією ракетою: 0,85. Час реакції складає 10 секунд, також ціль можуть вражати максимально до 1 тисячі метрів на секунду. Максимальна швидкість польоту ракети — 1020 м/с.

Комплекс розробили норвезька компанія Norwegian Kongsberg і американська Raytheon.

Батарея зенітно-ракетного комплексу NASAMS складається з 12 пускових установок (кожна несе шість ракет AIM-120 AMRAAM), восьми радарів, одного центру керування вогнем, однієї машини з електронно-оптичною камерою та одного автомобіля Tactical Control Cell.