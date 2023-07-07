Джерело: Міністерство економіки України.

У відомстві зазначили, що страхування воєнних ризиків відіграє вирішальну роль у розблокуванні потоку приватних інвестицій, необхідних для підтримки економіки України під час війни.

Підтримка уряду США у створенні в Україні ефективного ринку страхування приватних інвестицій від воєнних ризиків та умови, необхідні американському бізнесу, для роботи на українському ринку.

Саме про це йшлося під час онлайн зустрічі з питань страхування воєнних ризиків в Україні за участю міністерки економіки України Юлії Свириденко та міністерки торгівлі США Джини Раймондо.

За словами очільниці Мінекономіки України, повноцінний доступ до ринку приватного страхування забезпечить потік приватних інвестицій в українську економіку, необхідних для швидкого відновлення і реконструкції. Першочергово, фокус – на страхування торгових операцій з подальшим розширенням на страхування інвестицій. З об’єктивних причин світова страхова індустрія наразі не надає належного страхового покриття.

“Уряд США готовий підтримати Україну у розбудові страхового ринку. Наразі нам необхідно визначити, які умови є необхідними для американських компаній для активної роботи на українському ринку”, – зазначила Юлія Свириденко.

Наразі через бойові дії, спричинені повномасштабним вторгненням РФ, світова страхова індустрія не надає масштабних страхових послуг, щоб задовольнити потребу приватного бізнесу у повному обсязі. Ризик неплатоспроможності не дозволяє великим перестраховикам і постачальникам капіталу вийти на ринок. Ще однією причиною є відсутність даних про воєнні ризики з України, щоб дозволити їм оцінити ризики та таким чином вийти на ринок.

Так, під час зустрічі сторони обговорили подальшу роботу українського ринку інвестицій, можливість страхування в Україні, бачення великих американських компаній перспектив роботи в Україні, їхні ризики та наміри збільшувати темпи своєї роботи в Україні.

Українська сторона відзначила, що Мінекономіки вже працює над розробкою платформи обміну даними про ризики, яка дозволить страховикам та інвесторам оцінювати і гарантувати воєнні ризики в Україні. Це довгострокове рішення, направлене на створення страхового пулу та належного покриття ризиків.

За результатами зустрічі сторони домовились про створення робочої групи, щоб продовжувати напрацьовувати план з розвитку послуг страхування в Україні та імплементувати домовленості, яких дійшли під час зустрічі.