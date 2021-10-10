Уряд Сполучених Штатів Америки офіційно поновив скасовану Трампом лотерею Green Card. Зараз триває прийом заявок на 2023 рік. Доля тих, хто переміг протягом минулих років, поки що невідома.

Про це повідомляє американське видання Voice of America.

6 жовтня Адміністрація Байдена оголосила про початок реєстрації програми розіграшу диверсифікаційної візової лотереї на 2023 рік, відомої як Green Card. Для сприяння різноманітності у США, Конгрес санкціонував 55 000 місць у рік для іммігрантів з всього світу.

Реєстрація розпочалася задовго до 2023 року, аби було вдосталь часу для обробки заявок. Однак, влада серйозно відстає в обробці заявок, поданих ще за каденції 45-го президента США Дональда Трампа.

Доля переможців лотереї минулих років з Афганістану, Єгипту, Перу, Ірану та інших країн все ще невідома. Це викликано затримкою з обробкою результатів розіграшів. Крім того, право на отримання візи не переноситься на наступний рік. Як наслідок, багато переможців подали до суду проти уряду США в надії перемогти та потрапити до країни.

У 2017 році тодішній президент Дональд Трамп оголосив про низку обмежень, які майже унеможливили людям із країн з більшістю мусульман прибувати до США. Згодом його адміністрація оголосила про заборону деяких імміграційних віз, стверджуючи, що це необхідно для захисту американської економіки.

Як наслідок тисячам переможців візової лотереї була заблокована можливість потрапити до США.

Довідка. Green Card – один зі способів іммігрувати в США, який був доступний майже всім охочим. Інтернет-лотерея проводиться урядом країни щороку. Програма діє в США з 1990 року.