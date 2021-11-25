Вісім китайських технологічних фірм були додані до так званого “списку суб’єктів” за їхню роль у сприянні зусиллям китайських військових у сфері квантових обчислень і придбанні або спробі “придбати предмети американського походження для підтримки військового застосування”.

Міністерство торгівлі США також повідомило, що 16 фізичних та юридичних осіб, які працюють у Китаї та Пакистані, були додані до списку через їх причетність до “незахищених ядерних заходів Пакистану або програми балістичних ракет”.