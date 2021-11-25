Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство BBC.
Цей останній крок відбувся на тлі зростання напруженості між США та Китаєм щодо статусу Тайваню та інших питань.
Вісім китайських технологічних фірм були додані до так званого “списку суб’єктів” за їхню роль у сприянні зусиллям китайських військових у сфері квантових обчислень і придбанні або спробі “придбати предмети американського походження для підтримки військового застосування”.
Міністерство торгівлі США також повідомило, що 16 фізичних та юридичних осіб, які працюють у Китаї та Пакистані, були додані до списку через їх причетність до “незахищених ядерних заходів Пакистану або програми балістичних ракет”.
Окремо, був доданий до списку Московський фізико-технічний інститут.
Нові списки допоможуть запобігти підтримці американськими технологіями розвитку китайського та російського “військового прогресу та діяльності, що є проблемою нерозповсюдження, як-от ядерний розвиток Пакистану або програма балістичних ракет”, – заявила міністр торгівлі Джіна Раймондо.
Потенційним постачальникам компаній зі списку тепер потрібно буде подати заявку на отримання ліцензії, перш ніж вони зможуть продати їм, і заявки, ймовірно, будуть відхилені.
Нагадаємо, влада США почала блокаду Huawei в травні 2019 року, коли компанію внесли в “чорний список” Мінторгу США. В результаті санкцій, американські не можуть працювати з Huawei, за винятком окремих випадків. У 2020 році уряд ще більше посилив ці санкції.
- Нагадаємо, на початку червня 2021 року президент США Джо Байден заборонив американцям інвестувати в 59 китайських компаній, в тому числі – Huawei.