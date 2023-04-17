Американський уряд засудив "політично вмотивований" вирок у вигляді позбавлення волі строком на 25 років, винесений владою РФ критику Кремля Володимиру Кара-Мурзу, який виступав проти повномасштабного вторгнення Росії.

Про це мовиться на сайті Державного департаменту США.

“Кара-Мурза став жертвою репресій російської влади. Ми наполягаємо на звільненні політика та більше ніж 400 політичних в’язнів, утримуваних в Росії”,- йдеться в заяві.

Також уряд США висловив свою підтримку Кара-Мурзі та іншими політиками, які виступали з критикою кремлівського режиму: Олексію Навальному, Іллі Яшину та іншим.

“Ми підтримуємо прагнення їхніх сімей та друзів якомога швидше звільнити утримуваних”,- наголосили в департаменті.

Нагадаємо, що Московський суд засудив 41-річного критика Кремля Володимира Кара-Мурзу до 25 років позбавлення волі. Чоловіка, який має російський і британський паспорти, визнали винним у державній зраді та інших звинуваченнях щодо дискредитації російських військових під час війни в Україні.

Володимир Кара-Мурза довгі роки був політиком, який виступав проти президента Володимира Путіна. Він лобіював іноземні уряди та інституції, щоб накласти санкції на Росію та окремих росіян за порушення прав людини.

Засуджений заявив, що Росією керує “режим вбивць”, та що “Росія буде вільною”.

Також вирок засудила генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

“Я рішуче засуджую вирок лідеру російської опозиції Володимиру Кара-Мурзі до 25 років ув’язнення після фіктивного судового процесу”, – заявила Пейчинович-Бурич у Twitter. Вона наголосила, що цей вирок є пародією на справедливість.

Додамо, що у Латвії заборонили в’їзд до країни для десятьох громадян РФ. Це рішення пов’язане з вироком російському опозиціонеру Володимиру Кара-Мурзі.