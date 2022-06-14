Уряд затвердив єдину та уніфіковану форму, що фіксуватиме збитки, яких завдали житлу українців російські війська.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Раніше така довідка формувалась у довільній формі, через це виникало багато незручностей та непорозумінь. Тепер кожен громадян, якому пошкодили чи зруйнували житло, буде мати цифровий документ. Він буде підтверджувати завдані збитки.

Як відбуватиметься процес фіксації пошкодженого майна?

Будуть створені регіональні комісії на рівні громад. Кожна комісія складатиметься з трьох людей, які будуть заповнювати акт з інформацією про тип пошкодження.

Всі пошкодження будуть фіксуватися і підтверджуватися цифровими підписами членів комісії. Нові акти складатимуться у цифровій формі через застосунок “Дія”.

Натомість попередні акти будуть внесені у відповідну базу. Відповідальними за реалізацію всіх цих процесів будуть органи місцевої влади.

Другий етап – це розробка уніфікованої розрахункової оцінки вартості збитків. Наприклад, якщо в одному будинку стояли вікна різної категорії та вартості, то відшкодовуватись буде вартість майна за уніфікованим стандартом.

Тобто буде підраховуватися середня ціна звичайних вікон, а не ціна, за якою кожне конкретне вікно купувалося раніше. Потім можна буде побачити загальну суму збитків по кожному об’єкту. Саме така сума буде відшкодована людям.

Після фіксації та оцінки збитків люди зможуть отримати кошти за зруйноване майно.

За словами прем’єр-міністра України, через “Дію” вже подали більш як 206 тисяч заяв про пошкоджене та зруйноване житло.

Також Денис Шмигаль наголосив на тому, що фіксація та оцінка збитків зараз можливі лише на повністю деокупованих та безпечних територіях. Там, де тривають активні бойові дії, чи є тимчасова окупація, збитки будуть зафіксовані після остаточного звільнення.