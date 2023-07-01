Джерело: Міністерство оборони України.

У Міноборони зазначили, що це рішення дасть змогу готувати офіцерів запасу за дефіцитними військово-обліковими спеціальностями, які визначив Генеральний штаб Збройних сил України.

“Створення кафедри зумовлене потребою підготовки громадян України до захисту суверенітету, територіальної цілісності й недоторканності держави, а також для належного виконання військового обов’язку в умовах мобілізаційного розгортання військ, воєнної загрози, обов’язків військової служби у воєнний час”, – пояснили у міністерстві.

Зазначимо, що у Міністерстві оборони України підготували зміни до законодавства щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

Дані зміни продиктовані тим, що під час дії правового режиму воєнного стану відсутня потреба в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років.

По-перше, необхідність їхнього щорічного прибуття до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, у тому числі для проходження медичних оглядів, призводить до додаткових фінансових витрат, навантаження на медичних працівників та збільшення черг для проходження ВЛК. Тоді як призов на строкову військову службу під час воєнного стану не здійснюється.

По-друге, тривале перебування на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану призводить до того, що значна кількість придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов’язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації.

У відомстві зазначили, що такі ініціативи Сил оборони України, спрямовані на зміцнення обороноздатності держави, є обґрунтованими, погодженими з іншими урядовими і безпековими структурами та мають на меті виключно оптимізацію процесів задля наближення перемоги.