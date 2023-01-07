Кабінет міністрів України ухвалив рішення про утворення Національної комісії з питань кримськотатарської мови, яка діятиме під співголовуванням міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Комісію було створено на виконання Стратегії розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки.

Відтак, цей консультативно-дорадчий орган функціонуватиме у складі представників залучених державних органів, а також Меджлісу кримськотатарського народу й мовознавців із наукових та освітніх установ.

Основним завданням Нацкомісії є збереження кримськотатарської мови, яка віднесена ЮНЕСКО до числа мов, що потребують захисту. А також – сприяння координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань інституційного, організаційного й інформаційного забезпечення функціонування кримськотатарської мови.

За словами Ірини Верещук, кримськотатарська – це мова одного з корінних народів України, який зараз зазнає утисків і репресій у тимчасово окупованому Криму.

Міністерка зазначила, що створена комісія покликана сприяти збереженню національної культури, традицій, звичаїв та історичної пам’яті кримськотатарського народу.

Нагадаємо, що у квітні 2021 року уряд затвердив Концепцію розвитку кримськотатарської мови. Документ був розроблений Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Тоді у пресслужбі уряду пояснили, що Концепція спрямована: на ревіталізацію мови кримськотатарського народу, яка наразі під загрозою згідно з класифікацією ЮНЕСКО; на розширення сфер застосування кримськотатарської мови;заохочення до її вивчення громадян України, незалежно від етнічної належності; популяризацію серед різних вікових груп, що забезпечить додаткові передумови для відновлення територіальної цілісності та державного суверенітету Україні.