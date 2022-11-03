Уряд України, системи ООН і USAID створять штаб для координації потреб регіонів у зимовий період

Уряд України та системи Організації Об’єднаних Націй і Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) домовилися створити платформу та штаб для координації потреб регіонів для проходження зимового періоду.

Про це інформує Урядовий портал.

Уряд зібрав потреби регіонів для проходження зимового періоду та потреби у гуманітарній допомозі, і вже передав їх системі ООН. Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час Координаційної зустрічі між урядом України, системою ООН та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

“Ми зібрали й передали перелік потреб з усіх наших регіонів, який у тому числі містить усі потреби у сфері енергетики, тепло- і водопостачання. Розраховуємо, що представники ООН найближчим часом нададуть відповідь щодо можливості їх забезпечення. Також пропонуємо протягом наступних двох тижнів провести зустрічі системи ООН з усіма регіонами та окремими ЦОВВ для того, щоб проглянути перелік та визначити, яку допомогу може бути надано”, — зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, пріоритетними напрямами гуманітарної допомоги для України є, зокрема, надання товарів першої необхідності найбільш уразливим групам людей, розширення програм допомоги, допомога з ремонтом житла, облаштування бомбосховищ тощо.

Відтак учасники зустрічі домовилися створити платформу і штаб з координації потреб та провести наступну зустріч цього місяця. Своєю чергою, прем’єр-міністр України подякував організаціям системи ООН та USAID за підтримку України.

Варто зазначити, що під час телефонної розмови 1 листопада президент Емманюель Макрон заявив Володимиру Зеленському, що Франція допоможе Україні пережити зиму, поки країна протистоїть повномасштабній агресії з боку РФ.

Емманюель Макрон наголосив, що Франція відремонтує та відновить енергетичну інфраструктуру України. За словами глави Франції, сторони домовились про проведення 13 грудня в Парижі міжнародної конференції для підтримки цивільного населення України у зимовий період.

Два президенти також обговорили організацію двосторонньої конференції 12 грудня – для залучення підтримки французьких компаній.