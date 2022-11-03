Уряд України, системи ООН і USAID створять штаб для координації потреб регіонів у зимовий період

Про це інформує Урядовий портал.
Уряд зібрав потреби регіонів для проходження зимового періоду та потреби у гуманітарній допомозі, і вже передав їх системі ООН. Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час Координаційної зустрічі між урядом України, системою ООН та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).
“Ми зібрали й передали перелік потреб з усіх наших регіонів, який у тому числі містить усі потреби у сфері енергетики, тепло- і водопостачання. Розраховуємо, що представники ООН найближчим часом нададуть відповідь щодо можливості їх забезпечення. Також пропонуємо протягом наступних двох тижнів провести зустрічі системи ООН з усіма регіонами та окремими ЦОВВ для того, щоб проглянути перелік та визначити, яку допомогу може бути надано”, — зазначив Денис Шмигаль.
За його словами, пріоритетними напрямами гуманітарної допомоги для України є, зокрема, надання товарів першої необхідності найбільш уразливим групам людей, розширення програм допомоги, допомога з ремонтом житла, облаштування бомбосховищ тощо.
Відтак учасники зустрічі домовилися створити платформу і штаб з координації потреб та провести наступну зустріч цього місяця. Своєю чергою, прем’єр-міністр України подякував організаціям системи ООН та USAID за підтримку України.
Варто зазначити, що під час телефонної розмови 1 листопада президент Емманюель Макрон заявив Володимиру Зеленському, що Франція допоможе Україні пережити зиму, поки країна протистоїть повномасштабній агресії з боку РФ.
Емманюель Макрон наголосив, що Франція відремонтує та відновить енергетичну інфраструктуру України. За словами глави Франції, сторони домовились про проведення 13 грудня в Парижі міжнародної конференції для підтримки цивільного населення України у зимовий період.
Два президенти також обговорили організацію двосторонньої конференції 12 грудня – для залучення підтримки французьких компаній.
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