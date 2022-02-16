Про це повідомляє BBC.

Розпочати експеримент хочуть улітку 2022-го. Згідно з ним, учасники отримуватимуть базовий дохід протягом двох років з наступного місяця після їх дня народження. При цьому, виплати не будуть зменшувати чи припиняти якщо громадянин працевлаштується і почне отримувати зарплатню. Але й оподаткування для базового доходу не буде винятковим – стандартна ставка у 20%.

В уряді пояснили, що у такий спосіб вони хочуть перевірити, чи допомагають людям подібні односторонні виплати підготуватися до самостійного дорослого життя, а також з’ясувати, як вони впливають на громадян у фінансовому, фізичному та емоційному плані.

Попередньо в експерименті зможуть взяти участь близько 500 осіб, а уряд виділить на це 20 мільйонів фунтів стерлінгів. На анонс проєкту в Уельсі відреагували по-різному: частина людей вважає це марною витратою коштів, а частина пропонує розширити кількість учасників і висловлює сподівання, що це допоможе боротися з бідністю.

Обидві сторони наводять приклади попередніх експериментів з базовим доходом. Так, раніше подібні проєкти ініціювали й у Німеччині та Фінляндії. Тоді рівень бідності не зменшився, однак учасники програми стали почуватися щасливішими й відчували менше стресу.