Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
За даними міністерства, ухвалену постанову розробило Мінреінтеграції за дорученням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
“Підвищено оклади працівникам державних органів, які працюють на територіях, де тривають активні чи можливі бойові дії”, – наголосили у міністерстві.
Держпрацівники, які працюють в умовах ризику для життя і здоров’я, отримують збільшення посадового окладу у два чи в півтора раза.
Працівники державних органів на територіях активних бойових дій посадові оклади визначаються з урахуванням коефіцієнта 2. На територіях можливих бойових дій він передбачається з урахуванням коефіцієнта 1,5.
Зазначено, що аналогічні коефіцієнти рекомендовано встановлювати й органам місцевого самоврядування.
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