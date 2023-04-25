Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

За даними міністерства, ухвалена постанова була розроблена Мінреінтеграції за дорученням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

“Підвищено оклади працівникам державних органів, які працюють на територіях, де тривають активні чи можливі бойові дії”, — наголосили у міністерстві.

Держпрацівники, які працюють в умовах ризику для життя і здоров’я, отримують збільшення посадового окладу у два чи в півтора раза.

Працівники державних органів на територіях активних бойових дій посадові оклади визначаються з урахуванням коефіцієнта 2. На територіях можливих бойових дій він передбачається з урахуванням коефіцієнта 1,5.

Зазначено, що аналогічні коефіцієнти рекомендовано встановлювати й органам місцевого самоврядування.