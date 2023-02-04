Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України.

Відповідну постанову ініціював міністр оборони України Олексій Резніков, уряд її підтримав. У Міноборони пояснили, що Delta — це платформа з ситуаційної обізнаності, яку створив Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України.

Окрім використання платформи військовими, уряд дозволив розмістити Deltа в хмарі поза межами України. Це дозволить захистити систему від ракетних та кібератак ворога.

Зазначимо, що наприкінці 2022 року, Україна представила Раді з консультацій, командування й управління НАТО (НАТО C3), а також Групі армійських озброєнь НАТО систему ситуаційної обізнаності “Дельта”. Рішення було розроблено на основі стандартів НАТО за підтримки експертів Альянсу з предметних питань у рамках НАТО-Трастовий фонд Україна C4.

За даними Міноборони, система “Дельта” розробляється ЗСУ з 2016 року та була значно оновлена з початком широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Зараз система надає дані в режимі реального часу командирам на місцях і забезпечує швидкий і більш обґрунтований процес прийняття рішень за рахунок інтеграції декількох джерел даних.

У відомстві зазначили, що хоча “Дельта” базується на стандартах НАТО та визнаних міжнародних стандартах, водночас у систему інтегровано безліч комерційних інноваційних рішень, для відповідності вимогам на полі бою.

Відтак, “Дельта” є яскравим прикладом успіхів співпраці між НАТО та Україною та є ще одним доказом того, як Україна може швидко розвивати спроможності, попри повномасштабну війну.

Довідково. “Дельта” (Delta) — національна військова система ситуаційної обізнаності, яку використовують Збройні сили України та Сили безпеки і оборони України, побудована за стандартами НАТО, що уможливлює ведення мережево-центричної війни.

Система “Дельта” інтегрує інформацію про розташування сил та засобів ворога і дозволяє в масштабі реального часу відстежувати положення військ противника та оперативно обліковувати виявлені об’єкти для їх подальшого вогневого ураження. Інформацію про противника система інтегрує на цифровій мапі, дані беруться з різних джерел: від постачальників супутникових знімків, з радарів, сенсорів, GPS-трекерів, радіоперехоплення. Користувачі бачать, що відбувається на суходолі, у морі, повітрі, космосі й кіберпросторі. Система може працювати на будь-якому пристрої: ноутбуці, планшеті або мобільному телефоні.