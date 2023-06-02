Джерело: Міністерство економіки України.
Причиною такого рішення стало те, що українські експортери вже майже на 100% використали потенціал експорту цукру, які закладалися в прогнозний баланс на 2022/2023 маркетинговий рік. Тому задля уникнення дефіциту цього продукту в літньо-осінній період Уряд вирішив тимчасово обмежити експорт цього продукту.
За даними Митниці, на кінець минулого тижня було експортовано більше ніж 350 тисяч тонн цукру та цукромісткої продукції, що складає 95% від прогнозу експорту на 2022\2023 маркетинговий рік. З урахуванням цих темпів потенційний обсяг експорту вже використано майже на 100%.
Влітку в Україні зростає споживання цукру, тому, щоб уникнути виникнення дефіциту і росту цін на внутрішньому ринку в цей період, Уряд тимчасово припиняє квотування експорту цієї продукції.
В Уряді зазначили, що пропозиція внутрішнього ринку у 2022/2023 маркетинговому році з урахуванням виробництва в обсязі 1285 тис. тонн цукру та перехідних залишків, за експертною оцінкою, складає 1776 тис. тонн. Для забезпечення потреб внутрішнього споживання у 2022/2023 маркетинговому році прогнозується використати 1010 тис. тонн. А експорт цукру в цей же період прогнозується на рівні 370 тисяч тонн.
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