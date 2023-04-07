Кабінет міністрів України підтримав рішення внести на розгляд Ради національної безпеки та оборони пропозиції щодо застосування санкцій проти Сирії.

Про це інформує пресслужба Міністерства економіки України.

Відповідне розпорядження ухвалено сьогодні, 7 квітня, на засіданні Кабінету міністрів України. Попередньо пропозиції розглянуто та рекомендовано до подання в РНБОУ Міжвідомчою робочою групою з питань реалізації державної санкційної політики під головуванням міністерки економіки України Юлії Свириденко.

Відтак, згідно з рішенням уряду, проти Сирії пропонується запровадити, зокрема наступні санкції:

обмеження торговельних операцій у частині заборони експортно-імпортних операцій із резидентами Сирійської Арабської Республіки, операцій із перероблення із підприємствами-резидентами САР, заборона здійснення інвестицій в Сирію;

повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень резидентами САР територією України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань на користь резидентів САР, запобігання виведенню капіталів резидентами за межі нашої держави;

заборона здійснення НБУ реєстрації міжнародної платіжної системи, оператором якої є резидент САР, зупинення обслуговування електронних платіжних засобів (включаючи перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки), емітованих резидентами Сирійської Арабської Республіки;

заборона передання резидентам Сирійської Арабської Республіки технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;

заборона заходження невійськових суден та військових кораблів під прапором САР до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів.

“Участь сирійських суден у нелегальному вивезенні з окупованої території України зерна, “визнання” т.з. “ДНР” та “ЛНР”, постачання Росії зброї, яка застосовується в агресії проти України, всебічна підтримка керівництвом Сирії режиму Путіна. Перелік недружніх кроків Сирійської Арабської Республіки щодо України можна продовжувати. Й наша держава, безперечно, на них реагує”, – зазначила Юлія Свириденко.

За її словами, вже запроваджено санкції проти Башара Асада та інших керівників Сирії. Окрім того, Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирійською Арабською Республікою, припиняє та скасовує міждержавні договори, укладені в попередні роки.

“Сьогодні уряд запропонував фінальну жорстку, але абсолютно адекватну відповідь на позицію Сирії – запровадження секторальних санкцій проти країни терміном на п’ятдесят років. Таким чином питання економічних відносин з Сирією буде закрито й надовго”, – резюмувала Юлія Свириденко.

Зазначається, що запропоновані урядом санкції стануть чинними після ухвалення відповідного рішення Радою національної безпеки та оборони, введення його в дію президентом України та затвердження постановою Верховної Ради України.