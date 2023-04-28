Кабінет міністрів України відкрив спеціальний рахунок Міністерства економіки для збору коштів на гуманітарне розмінування.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

Очільник уряду нагадав, що до 30% площі України заміновано російськими загарбниками.

“Потрібно прискорювати очищення земель, особливо сільськогосподарських. План заходів із розмінування вже реалізується. Наразі відкриваємо спеціальний рахунок Міністерства економіки”, – розповів Шмигаль.

А також додав, що всі охочі зможуть перерахувати туди кошти в гривні та в іноземній валюті на фінансування гуманітарного розмінування.

Зазначимо, що за оцінкою Світового банку, повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування території України буде коштувати 37,4 млрд доларів. Лише потреби на поточний рік сягають понад 397 млн доларів.

“Закликаємо партнерів до активної взаємодії. Зокрема, перспективним є формат патронату країн G7 над замінованими українськими регіонами. Адже гуманітарне розмінування сприятиме поверненню життя на деокуповані території. І дозволить реалізовувати інші проєкти відновлення, зокрема критичної та транспортної інфраструктури”, – зазначив Денис Шмигаль.

Він також подякував усім, хто допомагає. Європейський Союз, США, Канада та Японія, за його словами, на сьогодні є лідерами у підтримці гуманітарного розмінування.

Відтак залучено 16 млн доларів міжнародної технічної допомоги, також є попередні домовленості про ще 73 млн доларів.