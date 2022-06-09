Британський уряд висловив глибоку стурбованість у зв’язку зі смертними вироками двом громадянам Великої Британії, які було винесено в так званій "Донецькій народній республіці".

Про це повідомляє міжнародний телеканал CNN.

У “ДНР”, підконтрольній Російський Федерації, суд виніс смертні вироки двом громадянам Великої Британії Ейдену Асліну й Шону Піннеру та одному громадянину Марокко Брагіму Саадуну. Відомо, що виконання смертних вироків у так званій “ДНР” здійснюється через розстріл.

Британський уряд прокоментував винесення вироку, висловивши глибоку стурбованість. У повідомленні речника прем’єр-міністра Великої Бринаії йдеться про те, що військовополонених неможна експлуатувати в політичних цілях. Згідно із Женевською конвенцією, вони мають право на імунітет та не повинні бути притягнені до відповідальності за участь у бойових діях.

Речник прем’єра заявив, що Велика Британія й далі співпрацюватиме із владою України задля звільнення всіх британських громадян, які воювали на боці Збройних сил України та потрапили до полону.

Водночас очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс повідомила, що рішення про смертні вироки є фіктивним та засудила його, додавши, що британський уряд робитиме все задля підтримання сімей військовополонених громадян країни.