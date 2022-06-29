Велика Британія оголосила про нові персональні санкції щодо окремих громадян Росії. До списку потрапив і російський олігарх Володимир Потанін - друга за багатством людина у РФ.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби уряду Сполученого Королівства.

29 червня британський уряд оголосив про нові санкції щодо росіян. До списку підсанкційних осіб потрапили:

Володимир Потанін – друг президента РФ Володимира Путіна, друга за статками людина у Росії. Потанін є власником великого конгломерату “Інтеррос”. Олігарх підтримує режим Путіна. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну купив “Росбанк” та акції “Тинькофф Банку”.

– друг президента РФ Володимира Путіна, друга за статками людина у Росії. Потанін є власником великого конгломерату “Інтеррос”. Олігарх підтримує режим Путіна. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну купив “Росбанк” та акції “Тинькофф Банку”. Анна Цивілєва – двоюрідна племінниця Путіна, президентка відомої російської вугледобувної компанії АТ “Kolmar Group”. Чоловік Анни, Сергій Цивілєв – губернатор Кемеровської області. Під санкціями опинилась і компанія “Kolmar Group”.

“Поки Путін продовжує свій огидний напад на Україну, ми будемо використовувати санкції, щоб послабити російську військову машину. Сьогоднішні санкції демонструють, що ніхто і нічого не випущено з поля зору, зокрема і найближче оточення Путіна”, – наголосив представник уряду.

Окрім цього, британський уряд запровадив санкції проти низки росіян та російських компаній, причетних до репресій проти цивільних громадян та підтримки режиму Башара Асада у Сирії.