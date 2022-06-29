Про це йдеться у повідомленні пресслужби уряду Сполученого Королівства.
29 червня британський уряд оголосив про нові санкції щодо росіян. До списку підсанкційних осіб потрапили:
- Володимир Потанін – друг президента РФ Володимира Путіна, друга за статками людина у Росії. Потанін є власником великого конгломерату “Інтеррос”. Олігарх підтримує режим Путіна. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну купив “Росбанк” та акції “Тинькофф Банку”.
- Анна Цивілєва – двоюрідна племінниця Путіна, президентка відомої російської вугледобувної компанії АТ “Kolmar Group”. Чоловік Анни, Сергій Цивілєв – губернатор Кемеровської області. Під санкціями опинилась і компанія “Kolmar Group”.
“Поки Путін продовжує свій огидний напад на Україну, ми будемо використовувати санкції, щоб послабити російську військову машину. Сьогоднішні санкції демонструють, що ніхто і нічого не випущено з поля зору, зокрема і найближче оточення Путіна”, – наголосив представник уряду.
Окрім цього, британський уряд запровадив санкції проти низки росіян та російських компаній, причетних до репресій проти цивільних громадян та підтримки режиму Башара Асада у Сирії.
- Нагадаємо, уряд Великої Британії заборонив постачання до РФ товарів та технологій, які можна використати у хімічній та біологічній зброї, а також товарів, які використовують у нафтопереробній, морській та авіаційній галузях.
- 28 червня Міністерство фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти 70 організацій, багато з яких мають вирішальне значення для оборонно-промислової бази РФ, зокрема державної корпорації “Ростех”, наріжного каменя російської оборони, промисловості та технологій, і виробничих секторів, а також 29 російських фізичних осіб. Вжиті заходи вражають у суть здатності РФ розробляти та розгортати зброю й технології, які використовуються для жорстокої загарбницької війни Путіна проти України.
- Також міністерство фінансів США та Держдепартамент оголосили про введення додаткових санкцій проти РФ у відповідь на повномасштабне вторгнення на територію України, а також заборонили імпорт російського золота.