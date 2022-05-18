Українська влада відновила програму оренди державного майна. На час воєнного стану вона передбачає пільги та знижки.

Про це повідомив Фонд держмайна.

Отримати знижки зможуть орендарі на всій території України. Кабінет міністрів ухвалив рішення 17 травня. Дія постанови охоплюватиме весь період з початку запровадження воєнного стану.

“Документи за результатами аукціонів підписуються електронним підписом, якщо переможець аукціону не наполягає на підписанні у письмовій формі”, — зазначили у постанові.

За словами в.о. голови Фонду держмайна Ольги Батової, до кінця року звільнено від орендної плати орендарів в місцях, де ведуться бойові дії. До них відносяться Донецька, Луганська, Херсонська області, АРК та м. Севастополь та частини Миколаївської, Харківської та Запорізької областей.

В областях, які постраждали від війни, аналогічне рішення діятиме до 30 вересня. Це стосується Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської областей та Києва.

Орендарі, які перебувають в регіонах з наявною загрозою бойових дій, можуть не сплачувати за оренду держмайна до 30 травня. Таке право надається підприємцям Кіровоградської, Дніпропетровської, Житомирської і Одеської областей.

В усіх інших регіонах запровадили знижку 50%, а орендарі єдиних майнових комплексів сплачуватимуть на 25% менше. Проведені оплати від початку дії воєнного стану зарахують бізнесменам в майбутні періоди, після завершення дії знижок.

Бізнес, який орендує майно для релокації, може сплачувати пільгову орендну ставку (1 грн за 1 кв.м) протягом перших шести місяців. Особи, які були призвані або прийняті на військову службу після оголошення воєнного стану — звільняються від орендної плати.

За органами місцевого самоврядування залишають право додатково ухвалювати рішення щодо звільнень та знижок за договорами оренди комунального майна. До розміру однієї місячної орендної плати уряд зменшив авансовий внесок та забезпечувальний депозит.

У постанові затвердили, що не будуть застосовуватися обмеження та вимоги щодо суборенди для чинних договорів. Дія договорів буде продовжуватися під час воєнного стану автоматично, але орендар за заявою може її припинити.