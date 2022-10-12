Кабінет Міністрів України оприлюднив офіційну відповідь на петицію про скасування реорганізації "Довженко-Центру", яка раніше зібрала понад 25 тисяч підписів.

Про це йдеться на сайті уряду.

Нагадаємо, автор петиції наголошував, що реорганізація “Довженко-Центру” означатиме його ліквідацію.

Своєю чергою, у Кабміні заявили, що “Довженко-Центр” – неприбуткове підприємство, яке має “покривати всі видатки, пов’язані з основною статутною діяльністю за кошт доходу, отриманого від своєї господарської діяльності”.

Натомість Центр працює коштом державної дотації й доходу від оренди приміщень. Уряд вважає, що адміністративні й інші витрати перевищують обсяги бюджетного фінансування. Також Кабмін не може визнати Центр архівною установою й фільмофондом, а лише зберігачем фільмофонду.

Тому в уряді запропонували зробити правонаступником майнових і немайнових прав й обов’язків “Довженко-Центру” “Українську кіностудію анімаційних фільмів”.

У 2019 році її ліквідували й приєднали до Центру. Також у Кабміні додали, що всіх працівників “Довженко-Центру” мають працевлаштувати на аналогічні посади трьох підприємств, які створять замість Центру.