Про це йдеться на сайті уряду.
Нагадаємо, автор петиції наголошував, що реорганізація “Довженко-Центру” означатиме його ліквідацію.
Своєю чергою, у Кабміні заявили, що “Довженко-Центр” – неприбуткове підприємство, яке має “покривати всі видатки, пов’язані з основною статутною діяльністю за кошт доходу, отриманого від своєї господарської діяльності”.
Натомість Центр працює коштом державної дотації й доходу від оренди приміщень. Уряд вважає, що адміністративні й інші витрати перевищують обсяги бюджетного фінансування. Також Кабмін не може визнати Центр архівною установою й фільмофондом, а лише зберігачем фільмофонду.
Тому в уряді запропонували зробити правонаступником майнових і немайнових прав й обов’язків “Довженко-Центру” “Українську кіностудію анімаційних фільмів”.
У 2019 році її ліквідували й приєднали до Центру. Також у Кабміні додали, що всіх працівників “Довженко-Центру” мають працевлаштувати на аналогічні посади трьох підприємств, які створять замість Центру.
- Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію “Довженко-Центру”. Це означає ліквідацію національного кіноархіву, який з 1994 року займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно.
- Народні депутати з фракції “Європейська Солідарність” звернулися до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля зі зверненням щодо так званої “реорганізації” Довженко-Центру.
- Президент Польської кіноакадемії Даріуш Яблонський у своєму листі до президента України Володимира Зеленського закликав скасувати рішення про реорганізацію “Довженко-Центру” та не допустити розпорошення повної колекції фільмів.