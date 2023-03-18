Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
Відтак військовим збором нe оподатковуватимуть доходи військовослужбовців на період їх безпосередньої участі у відсічі і стримуванні збройної агресії російської федерації.
Відповідні зміни до постанови Уряду від 30 грудня 2015 р. № 1161 на виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях в умовах воєнного стану» були внесені 17 березня.
У новій редакції постанови тепер визначено підстави для здійснення застосування пільги з оподаткування військовим збором грошового забезпечення осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях в умовах воєнного стану по відсічі і стримуванню збройної агресії Росії. А саме: витяги (копії) з наказів командирів (начальників) про виплату додаткової винагороди, що передбачена законодавством для осіб, які беруть безпосередню участь у зазначених заходах.
- 19 червня 2022 року у Верховній Раді ухвалили законопроєкт, котрим звільнили військовослужбовців від сплати військового збору, адже нардепи вважають подібне зобов’язання несправедливим.
- У серпні 2022 року Верховна Рада ухвалила в цілому ініційований п’ятим президентом України Петром Порошенком проєкт Закону 7506-1 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування благодійної допомоги, виплаченої на користь членів сімей поранених та загиблих учасників бойових дій під час участі у відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки України.