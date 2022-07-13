На ремонт трьох теплових електростанцій у Чернігові, Охтирці та Кременчуці буде виділено близько 300 мільйонів гривень.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль відвідав Чернігівську теплоелектроцентраль, яка зазнала суттєвих пошкоджень від обстрілів російських військ у березні цього року. Він заявив про те, що уряд зробить все можливе, аби цієї зими всі українці мали тепло та гарячу воду.

“Російські терористичні війська свідомо розбомбили Чернігівську ТЕЦ. Тепер уряд виділяє на її ремонт та обладнання 100 млн грн. Завдяки цим коштам жителі Чернігова та області будуть з теплом цієї зими”, – зауважив прем’єр-міністр України.

Також він додав, що уряд виділяє 100 млн грн для Кременчуцької ТЕЦ та 86,5 млн грн для Охтирської ТЕЦ. Адже обидва підприємства так само сильно пошкоджені від обстрілів.

Ці кошти дозволять теплоцентралям оперативно провести ремонти й відновити свою роботу до опалювального сезону.

“Як і обіцяли, будемо робити все, аби українці по всій країні мали тепло, воду та світло”, – наголосив прем’єр-міністр України.

Довідка. Теплоцентраль – енергетичне підприємство, яке виробляє тільки тепло. До складу якого входять котельні з паровими чи водогрійними котлами, теплообмінниками, які є джерелом теплопостачання.