Кабінет Міністрів ухвалив рішення про розподіл додаткової субвенції для регіонів обсягом 588 мільйонів гривень.

Джерело: Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Допомагаємо регіонам та громадам, які особливо постраждали від війни. 588 млн грн буде виділено бюджетам Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Одеської, Полтавської та Харківської областей на реалізацію цього року 26 проєктів у межах спільної з Європейським інвестиційним банком надзвичайної програми”, — сказав очільник Уряду.

За його словами, зазначені 26 проєктів спрямовані на відновлення лікарень, закладів освіти, ЦНАП, громадських та культурних центрів.

Додамо, Латвія долучиться до відновлення соціальної інфраструктури Чернігівської області.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков провів робочу зустріч з представниками Міністерства економіки Латвії на чолі з міністром економіки Латвійської Республіки Ілзе Індріксоне.

Ключовою темою зустрічі стала – участь Латвії у відбудові соціальної інфраструктури в постраждалих громадах Чернігівської області та використання латвійського досвіду переходу від радянської спадщини до сучасної європейської архітектури та будівництва.

“Ми готові вивчати та впроваджувати латвійські типові проєктні рішення для шкіл, дитячих садочків чи інших обʼєктів соціальної інфраструктури. Уже зараз заохочуємо місцеву владу працювати над комплексними програмами розвитку територій. Саме вони стануть основою для глобального оновлення країни. Ці плани не можуть бути навʼязані згори, кожна громада має торувати свій шлях розвитку. Наша ж задача як міністерства – забезпечити підтримку у створенні таких програм”, – зазначив Олександр Кубраков.