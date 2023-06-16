Сьогодні, 16 червня, Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо виділення 980 мільйонів гривень на відбудову житла, пошкодженого або зруйнованого внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС.

Джерело: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Кошти спрямують на проведення технічного обстеження, розробку проєктно-кошторисної документації та надання грошової допомоги тим, чиє житло пошкоджено або знищено внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Програма відбудови пошкодженого та знищеного житла в районах, які постраждали від підриву Каховської ГЕС, фінансуватиметься за рахунок коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Поки що це рішення стосуватиметься лише неокупованих територій.

Які механізми отримання грошової допомоги?

Для пошкодженого житла грошову допомогу можна буде отримати за допомогою послуги “єВідновлення”. Для цього заяви подаються через застосунок “Дія”.

Для відбудови знищеного житла – до вступу в дію постійного порядку надання компенсацій – буде працювати тимчасова спрощена процедура. Подання заяв відбуватиметься в паперовому вигляді безпосередньо через представників органів місцевого самоврядування, а також з 15 липня – через застосунок Дія.

Результати обстеження житла мають бути внесені до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Які формати отримання грошової допомоги?

Придбання іншого житла (обирає власник).

Отримання грошей на рахунок заявника для відбудови житла на власній земельній ділянці.

Будівництво кварталу для надання житла постраждалим.

Також на сьогоднішньому засіданні уряду прийнято рішення посилити кадровий склад Херсонської ОВА, зокрема, для організації обстежень пошкодженого житла та оцінки руйнувань. 10 областей відправлять до зони катастрофи до 15 фахівців з кожного регіону.

За останніми даними, підтопленими залишаються 1649 будинків у 34 населених пунктах. Затоплено ділянки дороги Херсон – Нова Каховка – Генічеськ. Із зони катастрофи евакуйовано майже 3 000 осіб, з них понад 300 – діти. У тимчасових пунктах евакуації наразі перебувають майже 500 осіб.