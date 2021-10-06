Кабінет Міністрів виділив 25 млн гривень на проведення інформаційно-комунікаційної кампанії щодо вакцинації проти коронавірусу.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду у середу, 6 жовтня.

У пояснювальній записці зазначається, що проєкт розробило Міністерство культури та інформаційної політики з метою заохочення громадян до вакцинації та їхнього інформування про важливість вакцинації, розташування пунктів щеплень, нововведень у законодавстві, спрямованих на запобігання виникненню, поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів вірусу.

Постанова передбачає виділення 25 млн гривень МКіП для реалізації інформаційно-комунікаційної кампанії щодо вакцинації серед населення.

Очікується, що результатом реалізації акта стане збільшення кількості громадян, що вакцинуються, та покращення стану поінформованості українців щодо щеплень.

Нагадаємо, що мережею ширилася хибна інформація, що з 5 жовтня у Києві потрапити до державних установ зможуть лише громадяни, які мають підтверджену вакцинацію проти коронавірусу чи результат відповідного тесту.

Як відомо, 23 вересня в Україні набули чинності правила “жовтого” рівня епідбезпеки, який передбачає обмеження кількості учасників масових заходів, відвідуваності закладів культури, громадського харчування, спортивних та фітнес-центрів.