Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України у Facebook.
24 березня уряд визначив переможців премії Кабінету міністрів України імені Максима Рильського за 2022 рік. За пропозицією Мінкульту та Державного комітету телебачення і радіомовлення премію присудили:
- у номінації “За переклад українською мовою творів видатних зарубіжних авторів” − перекладачу Івану Мегелі – за переклад з німецької на українську мову твору Германа Гессе “Казки, легенди, притчі”;
- у номінації “За переклад творів українських класиків та сучасних авторів мовами народів світу” − письменниці та перекладачці Раїсі Божко (літературний псевдонім – Раїса Карагезян) − за переклад вірменською мовою твору Івана Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я”.
Також переможці отримають грошову винагороду до премії у розмірі – 20 тисяч гривень.
Довідково. Премія імені Максима Рильського — українська щорічна літературна премія. Вона присуджується щороку письменникам і поетам за переклад українською мовою творів видатних іноземних авторів, а також за переклад творів українських класиків та сучасних авторів мовами народів світу.
- Двоє українців стали переможцями однієї з найпрестижніших для медіа премій світу — британської Royal Television Society 2023. У категорії “Оператор року” нагороду отримав український відеожурналіст, письменник, кореспондент The Associated Press Мстислав Чернов. У номінації “Молодий талант року” премію віддали продюсерці та журналістці Василісі Степаненко.
- “Видавництво Старого Лева” здобуло перемогу в BOP-2023 – Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the Year в категорії Європа. Це найвагоміша щорічна світова премія для видавців дитячої літератури.