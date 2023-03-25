Літературну премію імені Максима Рильського за 2022 рік отримають Іван Мегела та Раїса Божко.

Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України у Facebook.

24 березня уряд визначив переможців премії Кабінету міністрів України імені Максима Рильського за 2022 рік. За пропозицією Мінкульту та Державного комітету телебачення і радіомовлення премію присудили:

у номінації “За переклад українською мовою творів видатних зарубіжних авторів” − перекладачу Івану Мегелі – за переклад з німецької на українську мову твору Германа Гессе “Казки, легенди, притчі”;

у номінації “За переклад творів українських класиків та сучасних авторів мовами народів світу” − письменниці та перекладачці Раїсі Божко (літературний псевдонім – Раїса Карагезян) − за переклад вірменською мовою твору Івана Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я”.

Також переможці отримають грошову винагороду до премії у розмірі – 20 тисяч гривень.

Довідково. Премія імені Максима Рильського — українська щорічна літературна премія. Вона присуджується щороку письменникам і поетам за переклад українською мовою творів видатних іноземних авторів, а також за переклад творів українських класиків та сучасних авторів мовами народів світу.