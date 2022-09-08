Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України у Facebook.
Це рішення було ухвалено з метою забезпечення належної підготовки та проходження опалювального сезону, зокрема, накопичення достатніх запасів палива для теплової генерації.
Також для запобігання зловживанню та маніпуляціям із якістю вугілля, яке може бути використане для роботи теплової генерації під час опалювального сезону, а замість цього спрямовувалось на експорт.
У повідомленні додали, що державними стандартами дозволяється використовувати коксівне вугілля у складі паливних сумішей для ТЕС, ТЕЦ і котелень.
У такий спосіб, коксівне вугілля може розглядатися як складова паливного балансу для теплової генерації в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду 2022/23.
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